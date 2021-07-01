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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

01.07.2021 17:06



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 50.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 1 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 250.000.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla 01/04/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca 24.06.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.
Spk tarafından onaylanan izahname ektedir.
saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945481


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