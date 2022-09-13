***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 13.09.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin, Kar Dağıtım Politikası' nın ekteki haliyle kabul edilmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde yayınlanmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062928BIST