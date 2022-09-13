***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
13.09.2022 20:15
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.09.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin, Kar Dağıtım Politikası' nın ekteki haliyle kabul edilmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde yayınlanmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062928
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,08
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2699
En Düşük
18,2314
18:0518,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3076
En Düşük
18,1907
18:05996,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,35
|Açılış
|: 996,89
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
994,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|227.697.985
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.630.435
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|143.615.123
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.836.245
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.352.751.038
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|124.445.160
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|72.113.546
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.244.469.842
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|38.552.707
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 4,50
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% -3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2262
|18,2593
|% 0,17
|
|Euro
|18,2120
|18,2372
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,0029
|21,1082
|% 0,08
|
|Frank
|18,8897
|19,0035
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8397
|4,8640
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.699
|0,71
|
|Altın Gr.
|996
|997
|1,53
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.723
|6.801
|9,00
|
|Yarım
|3.276
|3.325
|4,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.662
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,69
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,01
|
|B. Petrol
|94,57
|94,57
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS