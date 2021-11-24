***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 24 Kasım 2021 tarihinde toplanarakŞirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilmiş olan 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış bulunduğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermeye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000 TL'den 1.500.000.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL'ye artırılmasına, bu kapsamda söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadilin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan izin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sozlesmenin 6. Maddesinin Tadil Taslagi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979501BIST