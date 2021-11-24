***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.11.2021 18:19
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24 Kasım 2021 tarihinde toplanarak
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilmiş olan 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış bulunduğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermeye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000 TL'den 1.500.000.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL'ye artırılmasına, bu kapsamda söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadilin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan izin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sozlesmenin 6. Maddesinin Tadil Taslagi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979501
BIST
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|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
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|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
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|SNKRN
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|RALYH
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|4.968.136.482
|% 2,25
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|THYAO
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|3.353.964.475
|% 1,34
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|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
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|AKBNK
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|2.539.119.353
|% 1,16
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|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,80
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|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
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|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
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|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
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|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,13
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|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|12,2302
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|Sterlin
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|Altın Gr.
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|706
|-32,44
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|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
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|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
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|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
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|Çeyrek
|1.095
|1.124
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|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
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|9,30
|-0,47
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|B. Petrol
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|82,25
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