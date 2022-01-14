***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hk.(DÜZELTME)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 14.01.2022 tarıh 2022/01 Yönetim kurulu kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 tl olarak artırılması kararıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 14 Ocak 2022 tarihinde toplanarakŞirketimiz Yönetim Kurulunun 24.11.2021 tarih ve 2021/28 sayılı kararı ile şirket kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000,00 TL'ya artırılmasına karar verilmiş olmasına rağmen, görülen lüzum üzerine,Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilmiş olan 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış bulunduğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermeye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000 TL'den 600.000.000 (altıyüzmilyon) TL'ye artırılmasına, bu kapsamda söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadilin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan izin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994195BIST