***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.06.2022 17:00
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Tarihi Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 03.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000.-TL'den 600.000.000.-TL (altıyüzmilyontürklira)'ya artırılmasına, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2022 tarihli kararı ile onaylanan ve 25.05.2022 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul onayına sunularak kabul edilen söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadili
03.06.2022 tarih ve 10591 nolu ticaret sicil gazetesinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşmenin 6.Maddesinin Tadil Taslağı.pdf
EK: 2 Tadil Metni.pdf
EK: 3 DYH TTSG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034738
BIST