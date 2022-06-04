***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Tarihi Tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.01.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 03.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000.-TL'den 600.000.000.-TL (altıyüzmilyontürklira)'ya artırılmasına, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2022 tarihli kararı ile onaylanan ve 25.05.2022 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul onayına sunularak kabul edilen söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadili03.06.2022 tarih ve 10591 nolu ticaret sicil gazetesinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşmenin 6.Maddesinin Tadil Taslağı.pdfEK: 2 Tadil Metni.pdfEK: 3 DYH TTSG.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034738BIST