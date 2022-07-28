***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
28.07.2022 13:06
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Erdal Kılıç (Yönetim kurulu Başkanı) Münferiden Yetkili
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
-
Yönetim kurulu başkanının adı
Erdal Kılıç
İcra başkanı / genel müdürün adı
Erdal Kılıç
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048488
BIST
14:262.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 27,73
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.576
En Düşük
2.539
14:2617,8485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0738
|Açılış
|: 17,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
14:2618,2609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0155
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
14:261.009,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.009,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler14:26
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|544.339.469
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.809.141
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.420.021
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.230.377
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,07
|36.958.172
|% -7,73
|
|DOBUR
|60,50
|9.351.847
|% -6,78
|
|THYAO
|49,98
|1.567.536.105
|% 0,56
|
|FROTO
|302,60
|991.118.358
|% 6,18
|
|TUPRS
|263,90
|733.505.533
|% 2,57
|
|SISE
|21,52
|719.014.983
|% 1,32
|
|AKBNK
|8,58
|659.171.198
|% 0,82
|
|EKGYO
|3,09
|550.958.624
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,66
|206.077.659
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,73
|519.213.153
|% 1,94
|
|KRPLS
|5,65
|544.339.469
|% 9,92
|
|ODAS
|3,69
|295.579.681
|% -0,81
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8409
|17,8485
|% -0,41
|
|Euro
|18,2451
|18,2609
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,6420
|21,7505
|% -0,60
|
|Frank
|18,6291
|18,7413
|% -0,42
|
|Riyal
|4,7342
|4,7579
|% -0,55
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|5,58
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|6.699
|6.800
|-10,00
|
|Tam
|6.710
|6.780
|-54,00
|
|Yarım
|3.270
|3.315
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.657
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,31
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41KRGYO
Yüzde 6.18 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 041, 529 adet işlem
-
14:40KERVT
Yüzde 6.98 oranında artışla 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 836, 088 adet işlem
-
14:39IHAAS
Yüzde 5.25 oranında artışla 31.28 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 643 adet işlem
-
14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 1.34 ) 2, 269
-
14:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, KRPLS, IHGZT, UZERB, BEYAZ