***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.09.2020 14:55
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23,09,2020 tarih ve BİAŞ-2-3893 sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına istinaden açıklamamız aşağıda sunulmaktadır:
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır".
Saygılarımızla,
DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876294
BIST
15:031.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:037,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:038,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:03465,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,28
|Açılış
|: 465,10
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:03
|ADESE
|2,31
|364.311.038
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.783.052
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.588.257
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,83
|1.615.467.918
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,35
|782.468.388
|% 2,13
|
|PETKM
|4,15
|616.990.678
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|364.311.038
|% 10,00
|
|GARAN
|6,55
|310.596.796
|% 1,24
|
|SISE
|6,83
|1.615.467.918
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,35
|782.468.388
|% 2,13
|
|ADESE
|2,31
|364.311.038
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|616.990.678
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,08
|144.719.078
|% 1,89
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6896
|7,6930
|% 0,40
|
|Euro
|8,9919
|8,9969
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,7563
|9,8052
|% 0,22
|
|Frank
|8,3135
|8,3636
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0442
|2,0545
|% 0,32
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-15,24
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.079
|3.156
|-36,38
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-17,60
|
|Çeyrek
|746
|763
|-8,80
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|-0,23
|
|B. Petrol
|41,74
|41,74
|0,03
|