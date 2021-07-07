***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.07.2021 17:05
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 07.07.2021 tarih ve BİAŞ-2-2798 sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına istinaden açıklamamız aşağıda sunulmaktadır:
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır".
Saygılarımızla,
DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947794
BIST
17:561.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:568,7019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:5610,2686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:56505,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,10
|Açılış
|: 505,05
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:56
|TUREX
|10,52
|19.890.301
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.347.887
|% 9,71
|
|PRKAB
|12,90
|64.008.335
|% 9,69
|
|AGYO
|2,29
|37.866.203
|% 9,57
|
|KAPLM
|21,04
|13.096.530
|% 8,57
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,68
|1.286.877.903
|% 0,81
|
|THYAO
|13,88
|741.199.096
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|709.130.618
|% 2,89
|
|AKBNK
|5,36
|689.826.877
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,27
|597.419.427
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|597.419.427
|% 2,25
|
|GARAN
|8,68
|1.286.877.903
|% 0,81
|
|PEKGY
|1,24
|180.218.573
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,36
|689.826.877
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,12
|709.130.618
|% 2,89
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6980
|8,7019
|% 0,18
|
|Euro
|10,2408
|10,2686
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9504
|12,0103
|% 0,00
|
|Frank
|9,3656
|9,4220
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3142
|2,3258
|% 0,22
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|8,40
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,72
|72,72
|-1,81
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem