***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn.Mustafa Uğur Bayraktar'ın Şirketimize gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir.Sermaye Piyasası Kurulunun 26.12.2019 tarih 76/1717 sayılı kararıyla Sermaye Piyasası kanunu 26/1 maddesi uyarıncatarafıma kesilen idari para cezasının iptali talebiyle Ankara 4.İdari mahkemesinde dava açılmıştır.Saygılarımla,Mustafa Uğur Bayraktarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828718BIST