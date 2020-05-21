***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2020 19:07
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket hisselerimizin Mustafa Uğur Bayraktar tarafından Tayyar Raci Şaşmaz'dan devralınması işlemine karşı Ak faktoring A.Ş. tarafından Tayyar Raci Şaşmaz ve Mustafa Uğur Bayraktar'a karşı İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/113 Esas sayılı dosyasından açılan tasarrufun iptali davasının, 28.12.2019 Tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz 09.04.2020 Tarihinde görülmesi gereken duruşması Corona virüs salgını nedeniyle görülememiş olup dosyanın UYAP kaydında bir sonraki duruşmanın 22.09.2020 saat 11.35'de yapılacağı belirtilmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846375
BIST
18:05102.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 491,40
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
18:056,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
18:057,4502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0061
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
18:05376,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -4,99
|Açılış
|: 376,71
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
375,52
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.377.642
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|24.024.573
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.460.381
|% 9,98
|
|JANTS
|68,35
|25.704.923
|% 9,98
|
|ISATR
|414.914,10
|414.914
|% 9,97
|
|MRDIN
|5,92
|345.062.317
|% -12,56
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|EKIZ
|12,33
|8.556.872
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|127.320.307
|% -9,99
|
|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% -1,43
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% -0,14
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 1,23
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2869
|8,3285
|% 0,00
|
|Frank
|6,9778
|7,0198
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8048
|1,8139
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-23,83
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|2.434
|2.471
|-31,40
|
|Tam
|2.506
|2.536
|-32,20
|
|Yarım
|1.223
|1.240
|-15,70
|
|Çeyrek
|611
|620
|-7,90
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|-0,11
|
|B. Petrol
|36,03
|36,03
|0,28
|