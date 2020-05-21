***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket hisselerimizin Mustafa Uğur Bayraktar tarafından Tayyar Raci Şaşmaz'dan devralınması işlemine karşı Ak faktoring A.Ş. tarafından Tayyar Raci Şaşmaz ve Mustafa Uğur Bayraktar'a karşı İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/113 Esas sayılı dosyasından açılan tasarrufun iptali davasının, 28.12.2019 Tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz 09.04.2020 Tarihinde görülmesi gereken duruşması Corona virüs salgını nedeniyle görülememiş olup dosyanın UYAP kaydında bir sonraki duruşmanın 22.09.2020 saat 11.35'de yapılacağı belirtilmektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846375BIST