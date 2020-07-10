***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin, Sayın Mustafa Uğur Bayraktar'a ait Halka kapalı ve İmtiyazlı olan 6.225.000 adet A Grubu PaylarınınSayın Uzi Sezer'e satılmasıyla ilgili olarak taraflar arasında görüşmelere başlanmıştır.Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858890BIST