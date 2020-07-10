***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 14:33
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin, Sayın Mustafa Uğur Bayraktar'a ait Halka kapalı ve İmtiyazlı olan 6.225.000 adet A Grubu Paylarının
Sayın Uzi Sezer'e satılmasıyla ilgili olarak taraflar arasında görüşmelere başlanmıştır.
Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858890
BIST
14:52113.126
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -2.668,01
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
14:526,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
14:527,7537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
14:52398,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,81
|Açılış
|: 398,76
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|37.712.403
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.188.381
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|14.097.766
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.788.161
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|6.027.466
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.602.085
|% -9,86
|
|DYOBY
|6,01
|17.134.346
|% -9,35
|
|EKGYO
|2,04
|1.055.244.867
|% -5,56
|
|TRKCM
|4,54
|818.747.826
|% -1,94
|
|GARAN
|7,73
|773.701.526
|% -2,28
|
|SISE
|6,21
|749.386.866
|% -2,66
|
|THYAO
|11,49
|606.791.173
|% -0,52
|
|EKGYO
|2,04
|1.055.244.867
|% -5,56
|
|TRKCM
|4,54
|818.747.826
|% -1,94
|
|ZOREN
|2,44
|431.614.795
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,55
|258.580.848
|% -7,74
|
|TSKB
|1,20
|195.093.719
|% -4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6326
|8,6759
|% 0,08
|
|Frank
|7,2609
|7,3046
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|3,04
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,20
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,40
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,10
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,44
|