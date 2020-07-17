***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/07/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Denge Yatırım Holding A.Ş'nin Sn.Mustafa Uğur Bayraktar'a ait 6.225.000 adet A grubu imtiyazlı payının Sn.Uzi Sezer'e satılmasıyla ilgili olarak görüşmeler devam etmekte olup, taraflar arasinda 17.07.2020 tarihinde (bugün) gizlilik anlaşması imzalanmıştır.Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860198BIST