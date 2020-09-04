***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2020 14:53
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin A grubu 6.225.000 adet, Mustafa Uğur Bayraktar'a ait hisselerinin Uzi Sezer'e devriyle ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde Yönetim Kurulumuz 04.09.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1-Şirket iştiraklerimiz Toma Finance Ltd. ve Al Bawakir Konut İnşaat A.Ş. şirketlerinin satılmasına, bu kapsamda potansiyel alıcılarla görüşülmesine, Sermaye Piyası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketi ile sözleşme imzalanarak satış fiyatına referans kabul edilecek değerleme çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir. Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873307
BIST
15:481.087
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 11,09
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.087
En Düşük
1.073
15:487,4560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,4620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4560
En Düşük
7,4158
15:488,8042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:48463,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,87
|Açılış
|: 463,13
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:48
|SAYAS
|5,72
|19.962.474
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|16.127.342
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|103.431.660
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.690.360
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,56
|124.556.577
|% -7,49
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,11
|88.839.873
|% -6,46
|
|SISE
|6,30
|1.913.499.233
|% 3,96
|
|FENER
|35,54
|686.427.472
|% 4,16
|
|ASELS
|16,95
|605.754.065
|% 0,30
|
|GSRAY
|3,55
|576.679.000
|% -2,74
|
|GARAN
|6,82
|444.999.918
|% 0,89
|
|SISE
|6,30
|1.913.499.233
|% 3,96
|
|GSRAY
|3,55
|576.679.000
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,74
|235.870.569
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,00
|403.961.344
|% 1,01
|
|GSDHO
|2,32
|298.370.507
|% 7,41
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4514
|7,4560
|% 0,31
|
|Euro
|8,7979
|8,8042
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,8469
|9,8963
|% 0,09
|
|Frank
|8,1362
|8,1852
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9800
|1,9899
|% 0,25
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|0,33
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.054
|3.130
|-4,91
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-2,37
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,02
|
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|0,07
|