***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin A grubu 6.225.000 adet, Mustafa Uğur Bayraktar'a ait hisselerinin Uzi Sezer'e devriyle ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde Yönetim Kurulumuz 04.09.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1-Şirket iştiraklerimiz Toma Finance Ltd. ve Al Bawakir Konut İnşaat A.Ş. şirketlerinin satılmasına, bu kapsamda potansiyel alıcılarla görüşülmesine, Sermaye Piyası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketi ile sözleşme imzalanarak satış fiyatına referans kabul edilecek değerleme çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir. Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873307BIST