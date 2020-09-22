***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Denge Yatırım Holding A.Ş'nin Sn.Mustafa Uğur Bayraktar'a ait 6.225.000 adet A grubu imtiyazlı payının Sn.Uzi Sezer'e satılmasıyla ilgili olarak 17.07.2020 tarihinde taraflar arasinda imzalanan gizlilik sözleşmesi kapsamında mali ve hukuki inceleme sureci devam etmekle birlikte, diğer taraftan söz konusu A grubu hisseleri satın alma talebi nedeniyle bugün Sn.Erdal Kılıç ve Sn.Veysi Kaynak'la da görüşmelere başlanmış ve gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır. Her iki grupla da satış görüşmeleri ayrıayrı sürdürülecektir. Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876145BIST