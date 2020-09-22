***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2020 13:24
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denge Yatırım Holding A.Ş'nin Sn.Mustafa Uğur Bayraktar'a ait 6.225.000 adet A grubu imtiyazlı payının Sn.Uzi Sezer'e satılmasıyla ilgili olarak 17.07.2020 tarihinde taraflar arasinda imzalanan gizlilik sözleşmesi kapsamında mali ve hukuki inceleme sureci devam etmekle birlikte, diğer taraftan söz konusu A grubu hisseleri satın alma talebi nedeniyle bugün Sn.Erdal Kılıç ve Sn.Veysi Kaynak'la da görüşmelere başlanmış ve gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır. Her iki grupla da satış görüşmeleri ayrıayrı sürdürülecektir. Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876145
BIST
17:421.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,11
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
17:427,6676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0355
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:428,9828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:42469,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,23
|Açılış
|: 469,85
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:42
|NATEN
|29,26
|172.312.188
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.122.961
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.723.877
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|ARMDA
|74,00
|15.461.712
|% -9,98
|
|MRSHL
|286,00
|28.995.638
|% -9,98
|
|SISE
|6,67
|1.905.051.976
|% 1,83
|
|KRDMD
|3,27
|1.013.179.065
|% 2,83
|
|PETKM
|4,25
|737.743.009
|% 2,16
|
|ODAS
|2,58
|576.521.841
|% 4,03
|
|THYAO
|10,52
|477.516.196
|% 1,64
|
|KRDMD
|3,27
|1.013.179.065
|% 2,83
|
|SISE
|6,67
|1.905.051.976
|% 1,83
|
|ODAS
|2,58
|576.521.841
|% 4,03
|
|YKBNK
|2,00
|355.292.281
|% 1,52
|
|PETKM
|4,25
|737.743.009
|% 2,16
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6639
|7,6676
|% 0,47
|
|Euro
|8,9752
|8,9828
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,7343
|9,7832
|% -0,21
|
|Frank
|8,3072
|8,3572
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0360
|2,0462
|% 0,34
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-9,11
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|0,54
|
Seans Raporu
17:42
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