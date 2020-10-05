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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.10.2020 20:11
GÜNCEL HABERLER



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.10.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn.Hilmi Zübeyr Şaşmaz'ın yerine,  XXXXXXXXXXX TC. numaralı Sn. Erdal Kılıç'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nin 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878320


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