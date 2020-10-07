***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.09.2020 tarih 2020/06 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, İştirakimiz Toma Finance Ltd.' e ait Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi'nin hisselerinin, 21.12.2018 tarihli sözleşmeyle Cevdet Taşçeken'e satılması kapsamında, tahsil edilmesi gereken 52.251.100,- TL. alacağın 7 gün içerisinde Şirketimiz hesaplarına ödenmesi konusunda Cevdet Taşçeken'e Beyoğlu 18.noter kanalıyla 14043 Yevmiye nosuyla ihtarname gönderilmiştir. Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879367BIST