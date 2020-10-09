***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.09.2020 tarihli şirket Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Al Bawakir Konut A.Ş'nde bulunan %50.01 iştirak payımızın satışı konusunda, Al Bawakir konut A.Ş. ortaklarından Al Qaradawi ailesi ile görüşmelere ve Al Bawakir Konut AŞ'nin değerleme çalışmalarına başlanmıştır. Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880460BIST