***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 19:18
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.10.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Dahili ve Uluslararası kara, deniz, havayolu taşımacılık ve nakliye, Transit taşımacılık, Kargo taşımacılığı, Depo ve Gümrük Antrepoculuğu, Yazılım ve Otomasyon faaliyetlerinde bulunmak amacıyla çalışmalara başlanmasına, Bu kapsamda yatırımlar yapılmasına, gayrimenkuller satın alınmasına, Yine bu kapsamda gerekli araç gereç ve ekipman tedarikine, Bu amaçla Site Lojistik A.Ş'nin (İstanbul Ticaret Odası Sicil N 4762-5) iştirak olarak edinilmesine, Bu çerçevede Şirket'in sözkonusu faaliyet ve yatırıma başlayabilmesi ve acil finansal ihiyaçlarının karşılanması amacıyla, Erdal Kılıç'tan sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek sermaye artımlarından kendisi lehine mahsup edilmek üzere,ilk etapda 20.000.000,00 TL. fon girişi kabulüne, karar verilmiştir.
Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880591
BIST
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8544
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0891
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8358
18:059,2985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0520
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2633
18:05486,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,67
|Açılış
|: 486,11
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.345
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8442
|7,8544
|% -1,12
|
|Euro
|9,2663
|9,2985
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,2026
|10,2538
|% -0,35
|
|Frank
|8,5914
|8,6432
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0863
|2,0968
|% -1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|32,34
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|1,23
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,24
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
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17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında