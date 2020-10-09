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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.10.2020 19:18
GÜNCEL HABERLER



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.10.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
  Dahili ve Uluslararası kara, deniz, havayolu  taşımacılık ve nakliye, Transit taşımacılık, Kargo taşımacılığı, Depo ve  Gümrük Antrepoculuğu, Yazılım ve Otomasyon faaliyetlerinde bulunmak  amacıyla çalışmalara başlanmasına,   Bu kapsamda yatırımlar yapılmasına, gayrimenkuller  satın alınmasına,   Yine bu kapsamda gerekli araç gereç ve ekipman  tedarikine,   Bu amaçla Site Lojistik A.Ş'nin (İstanbul Ticaret Odası  Sicil N 4762-5) iştirak olarak edinilmesine,   Bu çerçevede Şirket'in sözkonusu faaliyet ve yatırıma  başlayabilmesi ve acil finansal ihiyaçlarının karşılanması amacıyla, Erdal  Kılıç'tan sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek  sermaye artımlarından kendisi lehine mahsup edilmek üzere,ilk etapda 20.000.000,00  TL. fon girişi kabulüne,                                                                         karar verilmiştir.
      Pay Sahiplerine duyurulur.      
 
 
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880591


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