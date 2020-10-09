***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 09.10.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.Dahili ve Uluslararası kara, deniz, havayolu taşımacılık ve nakliye, Transit taşımacılık, Kargo taşımacılığı, Depo ve Gümrük Antrepoculuğu, Yazılım ve Otomasyon faaliyetlerinde bulunmak amacıyla çalışmalara başlanmasına, Bu kapsamda yatırımlar yapılmasına, gayrimenkuller satın alınmasına, Yine bu kapsamda gerekli araç gereç ve ekipman tedarikine, Bu amaçla Site Lojistik A.Ş'nin (İstanbul Ticaret Odası Sicil N 4762-5) iştirak olarak edinilmesine, Bu çerçevede Şirket'in sözkonusu faaliyet ve yatırıma başlayabilmesi ve acil finansal ihiyaçlarının karşılanması amacıyla, Erdal Kılıç'tan sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek sermaye artımlarından kendisi lehine mahsup edilmek üzere,ilk etapda 20.000.000,00 TL. fon girişi kabulüne, karar verilmiştir.Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880591BIST