***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 22:35
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.10.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn.Faruk Çetinkaya'nın yerine, XXXXXXXXXXX TC. numaralı Sn.Prof.Dr. Mehmet Tanyaş'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nin 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882082
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9397
En Düşük
7,9235
18:059,2865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0095
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3037
En Düşük
9,2778
18:05486,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,23
|Açılış
|: 486,89
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
487,04
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|330,00
|3.051.220
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|104.124.423
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|154.192.892
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.947.374
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|94.150.571
|% 10,00
|
|ORMA
|14,22
|865.250
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.808
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|190.636
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9337
|7,9421
|% 0,12
|
|Euro
|9,2851
|9,3068
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,2080
|10,2592
|% -0,52
|
|Frank
|8,6438
|8,6959
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|6,12
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
-
17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem