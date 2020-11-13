***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 14:15
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul'da faaliyette bulunan 714480 Ticaret Sicil nosu ile İstanbul Ticaret odasına kayıtlı Fer yapı A.Ş.'nin en az %50 payının Denge Yatırım Holding A.Ş.'ne devri konusunda, Şirketimiz ile Fer Yapı A.Ş. hissedarları arasında 13.11.2020 (bugun) tarihinde, görüşmelere başlanmış ve konuyla ilgili gizlilik anlaşması imzalanmıştır.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888395
BIST
16:201.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:207,6967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:209,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0101
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:20467,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,70
|Açılış
|: 467,59
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KARTN
|2.145,00
|48.225.869
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.765.738
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,32
|25.266.427
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,77
|3.639.957.371
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,32
|2.818.159.576
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,88
|1.201.535.895
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,29
|1.119.817.494
|% 0,80
|
|PETKM
|4,74
|969.388.354
|% 1,94
|
|KRDMD
|4,32
|2.818.159.576
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,88
|1.201.535.895
|% 3,97
|
|GARAN
|8,77
|3.639.957.371
|% 1,62
|
|TSKB
|2,31
|702.377.464
|% 3,59
|
|EKGYO
|1,89
|462.329.521
|% 0,53
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6928
|7,6967
|% 0,10
|
|Euro
|9,0877
|9,1079
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,1401
|10,1909
|% 0,79
|
|Frank
|8,4116
|8,4622
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0530
|2,0633
|% 0,40
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|12,13
|
|Altın Gr.
|469
|470
|5,66
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.097
|3.177
|12,23
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|5,91
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,95
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,10
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,61
|