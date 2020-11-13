***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul'da faaliyette bulunan 714480 Ticaret Sicil nosu ile İstanbul Ticaret odasına kayıtlı Fer yapı A.Ş.'nin en az %50 payının Denge Yatırım Holding A.Ş.'ne devri konusunda, Şirketimiz ile Fer Yapı A.Ş. hissedarları arasında 13.11.2020 (bugun) tarihinde, görüşmelere başlanmış ve konuyla ilgili gizlilik anlaşması imzalanmıştır.Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888395BIST