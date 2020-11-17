***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.11.2020 tarihinde Kap'da duyurduğumuz Fer Yapı A.Ş'nin iştirak edinilmesiyle ilgili görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır, Fer Yapı A.Ş. %50 oranında payının iştirak edinilmesi konusunda anlaşmaya varılmış, taraflar arasında anlaşılacak fiyatın belirlenmesi amacıyla değerleme çalışmalarına başlanmıştır. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888880BIST