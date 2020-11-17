***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 15:10
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.11.2020 tarihinde Kap'da duyurduğumuz Fer Yapı A.Ş'nin iştirak edinilmesiyle ilgili görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır, Fer Yapı A.Ş. %50 oranında payının iştirak edinilmesi konusunda anlaşmaya varılmış, taraflar arasında anlaşılacak fiyatın belirlenmesi amacıyla değerleme çalışmalarına başlanmıştır. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888880
BIST
16:261.276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -16,68
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
16:267,7542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0474
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
16:269,2173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0736
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
16:26470,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,87
|Açılış
|: 470,74
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler16:26
|SAFKR
|7,92
|84.805.541
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|16.058.612
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|47.150.142
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,11
|93.512.125
|% -9,88
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|FLAP
|8,43
|258.356.022
|% -9,84
|
|GARAN
|8,70
|3.784.403.374
|% -2,79
|
|KRDMD
|4,29
|1.114.461.664
|% -2,05
|
|THYAO
|11,67
|1.091.278.085
|% -0,93
|
|AKBNK
|6,12
|948.437.376
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,78
|937.953.133
|% -2,80
|
|EKGYO
|1,91
|834.246.048
|% 1,06
|
|GARAN
|8,70
|3.784.403.374
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,78
|937.953.133
|% -2,80
|
|KRDMD
|4,29
|1.114.461.664
|% -2,05
|
|USAK
|2,60
|509.784.146
|% 1,96
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7491
|7,7542
|% 0,62
|
|Euro
|9,2110
|9,2173
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,2443
|10,2957
|% 0,99
|
|Frank
|8,4843
|8,5354
|% 0,80
|
|Riyal
|2,0603
|2,0706
|% 0,51
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|2,34
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,67
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|3,00
|
|Tam
|3.113
|3.191
|7,17
|
|Yarım
|1.504
|1.544
|3,47
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,73
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|-0,41
|