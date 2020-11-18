***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2020 17:15
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fer Yapı A.Ş'nin değerlemesini yaptırmak üzere Şirketimiz ile Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 18.11.2020 tarihinde (bugun) değerleme hizmetlerine ilişkin danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889088
BIST
17:011.286
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 25,96
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
17:017,7246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
17:019,1650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0272
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
17:01465,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,36
|Açılış
|: 465,39
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler17:01
|BERA
|11,44
|65.521.179
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|MARKA
|9,85
|11.253.054
|% 9,93
|
|SAFKR
|8,66
|209.147.061
|% 9,34
|
|HUBVC
|17,68
|74.160.009
|% 7,09
|
|ULUUN
|12,16
|106.090.910
|% -4,70
|
|KONTR
|16,97
|31.585.660
|% -4,12
|
|FADE
|6,21
|56.516.068
|% -3,27
|
|SOKM
|12,11
|137.315.186
|% -3,04
|
|AGHOL
|20,98
|26.210.740
|% -1,59
|
|SAFKR
|8,66
|209.147.061
|% 9,34
|
|SOKM
|12,11
|137.315.186
|% -3,04
|
|MPARK
|19,22
|134.288.799
|% -1,44
|
|PEKGY
|2,59
|120.898.965
|% -0,77
|
|TURSG
|5,61
|111.292.339
|% 1,81
|
|IHLGM
|1,25
|68.720.736
|% 1,63
|
|PEKGY
|2,59
|120.898.965
|% -0,77
|
|SAFKR
|8,66
|209.147.061
|% 9,34
|
|TURSG
|5,61
|111.292.339
|% 1,81
|
|SOKM
|12,11
|137.315.186
|% -3,04
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7192
|7,7246
|% 0,33
|
|Euro
|9,1588
|9,1650
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2234
|10,2747
|% 0,49
|
|Frank
|8,4392
|8,4900
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0537
|2,0640
|% 0,34
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-4,39
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.074
|3.154
|-37,44
|
|Yarım
|1.486
|1.526
|-18,11
|
|Çeyrek
|745
|763
|-9,06
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,00
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|0,70
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16XU100
Endeks 1, 285 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 137.00 milyon TL de
-
17:15HUBVC
Yüzde 6.60 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 343, 893 adet işlem
-
17:13DAGI
Yüzde 7.23 oranında artışla 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 763, 955 adet işlem
-
17:12SAFKR
Yüzde 8.96 oranında artışla 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 599, 582 adet işlem
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 82 artarak (% 2.18 ) 1, 162