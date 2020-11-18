***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFer Yapı A.Ş'nin değerlemesini yaptırmak üzere Şirketimiz ile Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 18.11.2020 tarihinde (bugun) değerleme hizmetlerine ilişkin danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889088BIST