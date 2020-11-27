***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 27.11.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1.İstanbul Ticaret Siciline 714480 no. ile kayıtlı Fer Yapı A.Ş'nin sermayesinin %25'ini oluşturan payların, Rehber Bağımsız Denetim A.Ş tarafından yapılacak değerleme çalışması sonrasında belirlenecek değer dikkate alınarak, anlaşılacak fiyat üzerinden satın alınmasına, 2.Fer Yapı A.Ş' de diğer ortakların rüçhan haklarınınkısıtlanarakgerçekleştirilecek sermaye artırımına,Şirketimizin Fer Yapı A.Ş.'deki minimum sermaye payı %50 olacak şekilde katılınmasına,3.Bu yönde taraflar arasında niyet protokolü imzalanmasına, 4.Entaksi Mobil uygulama Lisans sahibi, İstanbul Ticaret Siciline 4455-5 no. ile kayıtlı Otomotist Kent Teknolojileri A.Ş'nin sermayesinin % 50'sinden az olmamak üzere, iştirak edinilmesine, 5.Otomotist Kent Teknolojileri A.Ş' nin şirket değerleme çalışmalarının başlatılmasına, 6.Şirketimizin bilişim, telekomünikasyon, lojistik, inşaat sektörleri başta olmak üzere, faaliyetlerinin geliştirilmesi, işbirliği ve ortaklıklar tesis edilmesi, yurt içi ve yurt dışı projelerde yer alınması, güçlü ve etkin bir mali yapı oluşturulması amaçlarıyla gerekli tüm organizasyon ve yapılanmaya başlanmasına, bu doğrultuda kadroların oluşturulmasına, Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890371BIST