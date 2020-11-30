***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2020 12:26
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 366056/0 ticaret sicil nosu ile kayıtlı Metrobil Teknoloji Limited şirketi'nin iştirak edinilmesine yönelik görüşmelere 30 kasım 2020 tarihinde (bugün) başlanmıştır.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890510
BIST
13:421.311
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -17,73
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
13:427,7812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
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7,8635
En Düşük
7,7635
13:429,3303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0213
|Açılış
|: 9,3150
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|Önceki Kapanış
|: 9,3650
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9,4206
En Düşük
9,3049
13:42443,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
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|Açılış
|: 443,32
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|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
442,80
BIST En Aktif Hisseler13:42
|SELEC
|12,54
|179.330.426
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|204.079
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|108.131.668
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|36.680.071
|% 9,95
|
|SEYKM
|20,56
|18.958.296
|% 9,95
|
|PKENT
|855,00
|23.680
|% -10,00
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|KERVN
|1,26
|3.959.291
|% -9,35
|
|POLTK
|325,00
|726.940
|% -9,22
|
|ISBIR
|2.850,00
|440.626
|% -8,06
|
|EKGYO
|2,21
|1.439.102.499
|% 1,84
|
|GARAN
|9,04
|1.126.697.767
|% -1,53
|
|PETKM
|4,31
|944.123.070
|% 1,89
|
|KRDMD
|5,07
|575.825.869
|% -1,74
|
|THYAO
|11,64
|491.460.302
|% -2,43
|
|EKGYO
|2,21
|1.439.102.499
|% 1,84
|
|PETKM
|4,31
|944.123.070
|% 1,89
|
|TEKTU
|2,13
|431.062.149
|% 7,04
|
|TSKB
|2,27
|463.695.520
|% -5,81
|
|YKBNK
|2,94
|392.581.251
|% -1,67
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7784
|7,7812
|% -0,42
|
|Euro
|9,3219
|9,3303
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,3365
|10,3883
|% -0,20
|
|Frank
|8,5801
|8,6318
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0687
|2,0791
|% -0,41
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-17,03
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|2.953
|2.998
|-42,00
|
|Tam
|2.938
|3.012
|-45,15
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|-21,84
|
|Çeyrek
|712
|729
|-10,92
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|5,54
|5,55
|-0,16
|
|B. Petrol
|47,28
|47,28
|-0,97
|