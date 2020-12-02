***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2020 11:01
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce iştirak edinilmesine karar verilen İstanbul Ticaret Odası Sicil 4762-5 nosu ile kayıtlı Site Lojistik A.Ş. ve satın alma görüşmelerine başlanan İstanbul Ticaret Sicil odası 366056/0 ticaret sicil nosu ile kayıtlı Metrobil Teknoloji Limited şirketi'nin değerleme çalışmalarına başlanmıştır. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890921
BIST
13:511.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 12,62
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.324
13:517,8102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0212
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8477
En Düşük
7,7709
13:519,4172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0380
|Açılış
|: 9,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4765
En Düşük
9,4041
13:51459,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,34
|Açılış
|: 459,17
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler13:51
|KONYA
|1.172,60
|60.784.387
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|826.052
|% 9,98
|
|AYES
|12,46
|784.066
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|775.340
|% 9,97
|
|SAFKR
|18,44
|8.244.727
|% 9,96
|
|PAMEL
|23,12
|1.060.936
|% -9,90
|
|RODRG
|15,28
|6.498.253
|% -9,69
|
|MMCAS
|5,35
|221.670
|% -8,39
|
|IZMDC
|19,59
|8.033.093
|% -3,69
|
|DOAS
|27,98
|17.476.028
|% -3,45
|
|THYAO
|12,52
|2.946.847.180
|% 0,16
|
|GARAN
|9,32
|1.506.682.065
|% 0,98
|
|SISE
|6,99
|944.399.052
|% 1,01
|
|PGSUS
|64,90
|887.395.010
|% 3,18
|
|KRDMD
|5,07
|871.237.131
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,18
|648.536.646
|% -0,46
|
|THYAO
|12,52
|2.946.847.180
|% 0,16
|
|KRDMD
|5,07
|871.237.131
|% 2,63
|
|PETKM
|4,31
|729.933.716
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,99
|497.694.071
|% 0,00
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8060
|7,8102
|% -0,27
|
|Euro
|9,4069
|9,4172
|% -0,40
|
|Sterlin
|10,3923
|10,4444
|% -0,83
|
|Frank
|8,6393
|8,6914
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0759
|2,0863
|% -0,27
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|15,92
|
|Altın Gr.
|460
|461
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.097
|14,00
|
|Tam
|3.040
|3.117
|18,19
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|8,80
|
|Çeyrek
|737
|754
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|47,38
|47,38
|-0,04
|