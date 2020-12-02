***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce iştirak edinilmesine karar verilen İstanbul Ticaret Odası Sicil 4762-5 nosu ile kayıtlı Site Lojistik A.Ş. ve satın alma görüşmelerine başlanan İstanbul Ticaret Sicil odası 366056/0 ticaret sicil nosu ile kayıtlı Metrobil Teknoloji Limited şirketi'nin değerleme çalışmalarına başlanmıştır. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890921BIST