***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilişim sektöründe faaliyet gösteren İstanbul ticaret sicil müdürlüğü 366056/0 ticaret sicil nosu ile kayıtlı Metrobil Teknoloji Limited şirketinin iştirak edinilmesine yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, %75 payının satın alınması konusunda anlaşılmıştır. Değerleme çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894938BIST