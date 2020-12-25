***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2020 15:23
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren İstanbul ticaret sicil müdürlüğü 366056/0 ticaret sicil nosu ile kayıtlı Metrobil Teknoloji Limited şirketinin iştirak edinilmesine yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, %75 payının satın alınması konusunda anlaşılmıştır. Değerleme çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894938
BIST
16:391.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.425
16:397,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
16:399,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
16:39458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KARTN
|94,05
|32.150.911
|% 10,01
|
|TURGG
|116,60
|77.459.806
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.378.296
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.464.639
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.222.465
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|230.202.254
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.635.361
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|97.608.555
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|YESIL
|90,75
|19.249.005
|% -7,63
|
|GUBRF
|63,80
|1.888.530.085
|% 2,16
|
|KOZAL
|98,35
|1.846.525.794
|% 7,60
|
|KOZAA
|16,44
|1.351.935.458
|% 4,31
|
|IPEKE
|14,15
|913.966.481
|% 2,76
|
|ECILC
|7,56
|712.174.171
|% -4,67
|
|SKBNK
|1,52
|411.572.538
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,14
|370.844.907
|% -0,47
|
|TSKB
|1,84
|301.940.524
|% -0,54
|
|KRDMD
|5,39
|590.774.371
|% 1,70
|
|SISE
|7,20
|695.539.707
|% 0,56
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4822
|8,5333
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|457
|458
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
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