***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 31/12/2020 tarihinde yaptığı 2020/14 nolu toplantısında,1-Yönetim kurulu Başkanlığına Sayın Erdal Kılıç'ın, Yönetim kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Veysi Kaynak'ın, Yönetim kurulu üyeliğine Sayın Prof. Dr.Mehmet Tanyaş'ın Yönetim kurulu üyeliğine sayın Mustafa Saka'nın, Yönetim kurulu üyeliğine sayın Bülent Güven'in Seçilmesine2-Yönetim kurulu Başkanı Erdal Kılıç'ın münferiden atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına3-İş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesineOy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896082BIST