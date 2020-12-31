***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 16:06
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 31/12/2020 tarihinde yaptığı 2020/14 nolu toplantısında,
1-Yönetim kurulu Başkanlığına Sayın Erdal Kılıç'ın, Yönetim kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Veysi Kaynak'ın, Yönetim kurulu üyeliğine Sayın Prof. Dr.Mehmet Tanyaş'ın Yönetim kurulu üyeliğine sayın Mustafa Saka'nın, Yönetim kurulu üyeliğine sayın Bülent Güven'in Seçilmesine
2-Yönetim kurulu Başkanı Erdal Kılıç'ın münferiden atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına
3-İş bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896082
BIST
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|Değişim
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|| -3,19
|Açılış
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1.484
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7,4936
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|580.334
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|MAALT
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|41.979.461
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|PSDTC
|19,71
|21.307.083
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|PSDTC
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|ISATR
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|203.315
|% -10,00
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|708.893
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|ARZUM
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|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
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|
|GARAN
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|2.094.509.345
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|
|SISE
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|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
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|
|ZOREN
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|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
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|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
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|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4233
|7,4340
|% 0,69
|
|Euro
|9,0788
|9,1007
|% 0,40
|
|Sterlin
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|10,1655
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|
|Frank
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|8,4355
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9764
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|% 0,73
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|5,45
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,23
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
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|1.483
|22,21
|
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|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
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|6,35
|0,03
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|51,17
|-0,46
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