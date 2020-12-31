***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2020 tarih ve 2020/15 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaŞirket merkez adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Astoria Sitesi N127/B / 50 Şişli /İstanbul adresinden Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok N29-A/50 Kağıthane/İstanbul adresine taşınmasına ve bu amaçla Yönetim Kurulu kararının tescil ilanı için ticaret sicile başvurulmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896086BIST