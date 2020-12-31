***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.12.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.Bilişim sektöründe faaliyet gösteren İstanbul ticaret sicil müdürlüğü 366056/0 ticaret sicil nosu ile kayıtlı Metrobil Teknoloji Limited şirketinin iştirak edinilmesine yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, %75'nin satın alınarak iştirak edinilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896089BIST