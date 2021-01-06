***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin A Grubu hisselerinin devri ile ilgili olarak 07.10.2020 tarihli yapmış olduğu açıklaması ile "Mustafa Uğur Bayraktar'a ait, A Grubu İmtiyazlı paylarının, 4.325.000 adedinin, Erdal Kılıç'a, 1.900.000 adedinin Veysi Kaynak'a satış ve devrinin onaylanmasına, karar verilmiştir." şeklinde kamuoyuna duyurulmuştur. 09.10.2020 tarihli KAP açıklamamızda ise Şirketimiz A grubu imtiyazlı pay sahibi Sn. Erdal KILIÇ SPK'nun Pay Alım Teklifi Seri:II-26-1 Tebliğinin Madde 18/1-a bendine göre Pay Alım Teklifi muafiyetinden yararlanmak için 09.10.2020 tarihinde SPK'na başvuruda bulunulduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih 2020/78 nolu bülteninde açıklandığı üzere Erdal KILIÇ'ın Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) 4.325.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarını satın alması nedeniyle Kurulumuzun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde doğan Şirket'in diğer ortaklarına yönelik pay alım teklifi yükümlülüğünden Tebliğ'in 18/1-(a) maddesi kapsamında muafiyet verilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca pay alım teklifi yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır.Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897442BIST