Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2021 18:24



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin A Grubu hisselerinin devri ile ilgili olarak 07.10.2020 tarihli yapmış olduğu açıklaması ile "Mustafa Uğur Bayraktar'a ait, A Grubu İmtiyazlı paylarının, 4.325.000 adedinin, Erdal Kılıç'a, 1.900.000 adedinin Veysi Kaynak'a satış ve devrinin onaylanmasına, karar verilmiştir." şeklinde kamuoyuna duyurulmuştur. 09.10.2020 tarihli KAP açıklamamızda ise Şirketimiz A grubu imtiyazlı pay sahibi Sn. Erdal KILIÇ SPK'nun Pay Alım Teklifi Seri:II-26-1 Tebliğinin Madde 18/1-a bendine göre Pay Alım Teklifi muafiyetinden yararlanmak için 09.10.2020 tarihinde SPK'na  başvuruda bulunulduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih 2020/78 nolu bülteninde açıklandığı üzere Erdal KILIÇ'ın Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) 4.325.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarını satın alması nedeniyle Kurulumuzun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde doğan Şirket'in diğer ortaklarına yönelik pay alım teklifi yükümlülüğünden Tebliğ'in 18/1-(a) maddesi kapsamında muafiyet verilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca pay alım teklifi yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897442


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.505
Değişim :  1,06% |  15,86
Açılış :  1.502  
Önceki Kapanış :  1.490  
En Yüksek
1.509 En Düşük
1.497
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 414,80 197.962.088 % 10,00  
OYAYO 9,24 7.147.714 % 10,00  
BRSAN 29,92 127.798.987 % 10,00  
FENER 33,66 518.761.622 % 10,00  
JANTS 441,30 161.960.471 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2971 7,3061 % -1,09  
Euro 8,9775 8,9943 % -1,00  
Sterlin 9,8974 9,9471 % -1,40  
Frank 8,2554 8,3051 % -1,43  
Riyal 1,9399 1,9497 % -1,22  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 -43,34  
Altın Gr. 447 447 -15,46  
Cumhuriyet 3.029 3.075 -52,00  
Tam 3.017 3.093 -50,73  
Yarım 1.458 1.496 -24,54  
Çeyrek 731 748 -12,27  
Gümüş.Ons 26,90 26,93 -0,69  
Gümüş Gr. 6,31 6,31 -0,24  
B. Petrol 54,63 54,63 1,03  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru