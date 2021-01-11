***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz A Grubu imtiyazlı paylarının devri ile ilgili olarak 07.10.2020 tarihli yapmış olduğu açıklamasıyla "Mustafa Uğur Bayraktar'a ait, A Grubu İmtiyazlı paylarının, 4.325.000 adedinin, Erdal Kılıç'a, 1.900.000 adedinin Veysi Kaynak'a satış ve devrinin onaylanmasına, karar verilmiştir." şeklinde kamuoyuna duyurulmuştur. Yine 09.10.2020 tarihli KAP açıklamamızda ise Şirketimiz A grubu imtiyazlı pay sahibi Sn. Erdal KILIÇ SPK'nun Pay Alım Teklifi Seri:II-26-1 Tebliğinin Madde 18/1-a bendine göre Pay Alım Teklifi muafiyetinden yararlanmak için 09.10.2020 tarihinde SPK'na başvuruda bulunulduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih 2020/78 nolu bülteninde açıklandığı üzere Erdal KILIÇ'ın Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin (DENGE) 4.325.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarını satın alması nedeniyle Kurulumuzun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde doğan Şirket'in diğer ortaklarına yönelik pay alım teklifi yükümlülüğünden Tebliğ'in 18/1-(a) maddesi kapsamında muafiyet verilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir. Bu nedenle şirketin 4.325.000 nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarına sahip olan Sayın Erdal KILIÇ'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'ni çerçevesinde DENGE Yatırım Holding A.Ş. (DENGE)'nin diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere "Zorunlu Pay Alım Teklifi" yapılması yükümlülüğü doğmuştur. Zorunlu Pay Alım Teklifi fiyatı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin 3. fıkrasına göre belirlenmiştir. Hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu 14.12.2020 tarihinden önceki 6 aylık dönem içinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması 1,7829 TL en yüksek fiyat olup, 1,7829 TL'den pay alım teklifinde bulunulmaktadır. Bununla birlikte zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisabında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri husus bulunmamaktadır. DENGE'nin diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya bugün (11.01.2021) itibariyle başvuru yapılmıştır. Konu hakkındaki gelişmeler ilgili mevzuat kapsamında kamuoyuna duyurulacaktır. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900603BIST