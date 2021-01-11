Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.01.2021 18:09



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz A Grubu imtiyazlı paylarının devri ile ilgili olarak 07.10.2020 tarihli yapmış olduğu açıklamasıyla "Mustafa Uğur Bayraktar'a ait, A Grubu İmtiyazlı paylarının, 4.325.000 adedinin, Erdal Kılıç'a, 1.900.000 adedinin Veysi Kaynak'a satış ve devrinin onaylanmasına, karar verilmiştir." şeklinde kamuoyuna duyurulmuştur. Yine 09.10.2020 tarihli KAP açıklamamızda ise Şirketimiz A grubu imtiyazlı pay sahibi Sn. Erdal KILIÇ SPK'nun Pay Alım Teklifi Seri:II-26-1 Tebliğinin Madde 18/1-a bendine göre Pay Alım Teklifi muafiyetinden yararlanmak için 09.10.2020 tarihinde SPK'na  başvuruda bulunulduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır.  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih 2020/78 nolu bülteninde açıklandığı üzere Erdal KILIÇ'ın Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin (DENGE) 4.325.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarını satın alması nedeniyle Kurulumuzun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde doğan Şirket'in diğer ortaklarına yönelik pay alım teklifi yükümlülüğünden Tebliğ'in 18/1-(a) maddesi kapsamında muafiyet verilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.    Bu nedenle şirketin 4.325.000 nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarına sahip olan Sayın Erdal KILIÇ'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'ni çerçevesinde  DENGE Yatırım Holding A.Ş. (DENGE)'nin diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere "Zorunlu Pay Alım Teklifi" yapılması yükümlülüğü doğmuştur.   Zorunlu Pay Alım Teklifi fiyatı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin 3. fıkrasına göre belirlenmiştir.   Hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu 14.12.2020 tarihinden önceki 6 aylık dönem içinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması 1,7829 TL en yüksek fiyat olup, 1,7829 TL'den pay alım teklifinde bulunulmaktadır. Bununla birlikte zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisabında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri husus bulunmamaktadır.   DENGE'nin diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya bugün (11.01.2021) itibariyle başvuru yapılmıştır.    Konu hakkındaki gelişmeler ilgili mevzuat kapsamında kamuoyuna duyurulacaktır. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900603


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.536
Değişim :  -0,29% |  -4,42
Açılış :  1.540  
Önceki Kapanış :  1.541  
En Yüksek
1.557 En Düşük
1.522
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FROTO 148,50 306.138.797 % 10,00  
TURGG 146,30 107.659.347 % 10,00  
TKURU 247,50 1.006.068 % 10,00  
YAPRK 88,55 18.213.738 % 10,00  
YBTAS 16.841,10 648.721 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4736 7,4794 % 1,44  
Euro 9,0848 9,0981 % 0,80  
Sterlin 10,0406 10,0909 % 0,70  
Frank 8,3431 8,3933 % 0,57  
Riyal 1,9844 1,9943 % 1,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 1,09  
Altın Gr. 444 444 6,13  
Cumhuriyet 2.944 2.989 -24,00  
Tam 2.930 3.004 -19,35  
Yarım 1.416 1.453 -9,36  
Çeyrek 710 727 -4,68  
Gümüş.Ons 25,14 25,18 -0,15  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,05  
B. Petrol 55,50 55,50 -0,49  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru