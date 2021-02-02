***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDenge Yatırım Holding A.Ş. yönetim kontrolüne sahip Mustafa Uğur BAYRAKTAR'ın sahip olduğu 6.224.999,94 adet A grubu imtiyazlı payların 4.325.000 adedinin Pay Alım Teklifinde bulunacak Erdal KILIÇ'a, 1.899.999,94 adedinin ise Veysi KAYNAK'a devri hususunda taraflar arasında 22.09.2020 tarihinde görüşmelere başlanmış, 24.09.2020 tarihinde ise bu A grubu imtiyazlı payların satışına ilişkin anlaşmaya varılmıştır. Denge Yatırım Holding A.Ş. tarafından 07.10.2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda açıklandığı gibi Mustafa Uğur Bayraktar'a ait, A Grubu İmtiyazlı paylarının, 4.325.000 adedinin, Erdal Kılıç'a, 1.899.999,94 adedinin Veysi Kaynak'a satış ve devri, yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. 09.10.2020 tarihinde ise A grubu imtiyazlı payların taraflar arasında yapılan satış sözleşmesi kapsamında hisse devri işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu pay devirleri ile birlikte Erdal KILIÇ'ın Şirket'in toplam oy haklarının %47.30'una sahip olması sebebiyle doğan pay alım teklifi yükümlülüğünden, SPK'nun Pay Alım Teklifi Seri:II-26-1 Tebliğinin Madde 18/1-a bendi kapsamında muafiyet verilmesi talebiyle 09.10.2020 tarihinde SPK'na başvuruda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih ve 79/1644 sayılı kararı ile Erdal KILIÇ'ın Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) 4.325.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarını satın alması nedeniyle Kurulun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde doğan Şirket'in diğer ortaklarına yönelik pay alım teklifi yükümlülüğünden Tebliğ'in 18/1-(a) maddesi kapsamında muafiyet verilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimizce 11.01.2021 tarihinde kamuoyuna açıklandığı üzere, 08.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin uyarında Şirket'in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunulmak üzere başvuru yapılmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi fiyatı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin 3. fıkrasına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda 1) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunda belirtilen fiyat: 26.01.2021 tarihli şirket değerleme raporuna göre Şirket'in değeri 91.407.030,90 TL ve pay başı fiyatı ise 1,8281 TL olarak tespit edilmiştir. 2)Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyat: Anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket eden kişilerce alım işlemi yapılmamıştır. 3) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan payların borsada işlem görmesi durumunda, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması: Satış açıklamasının yapıldığı 24.09.2020 tarihinden önceki 6 aylık dönem içinde oluşan payın günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması 1,8014 olarak hesaplanmıştır. Bu bilgiler ışığında Şirket paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu 24.09.2020 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 1,8014 TL olup, şirket değerleme raporuna göre ise pay başı fiyat 1,8281 TL'dir. Yöntemler arasında en yüksek fiyat 1,8281 TL olup, pay alım teklifi bu tutar üzerinden gerçekleştirilecektir. Değerleme raporunun özet ve sonuç kısmı ekte yer almaktadır. Konu hakkındaki gelişmeler ilgili mevzuat kapsamında kamuoyuna duyurulacaktır. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907107BIST