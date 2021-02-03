***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.10.2020 tarih 09 sayılı ve 02.02.2021 tarih 01 sayılı fon girişi kabulüne ilişkin yönetim kurulu kararları kapsamında, Sayın Erdal kılıç'tan 20.000.000,-TL. ve Sayın Veysi kaynak'tan 10.000.000,-TL. olmak üzere toplam 30.000.000,-TL'nın, Şirketimize ödenmesi 02.02.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907179BIST