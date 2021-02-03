***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2021 13:32
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.10.2020 tarih 09 sayılı ve 02.02.2021 tarih 01 sayılı fon girişi kabulüne ilişkin yönetim kurulu kararları kapsamında, Sayın Erdal kılıç'tan 20.000.000,-TL. ve Sayın Veysi kaynak'tan 10.000.000,-TL. olmak üzere toplam 30.000.000,-TL'nın, Şirketimize ödenmesi 02.02.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907179
BIST
14:051.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.515
14:057,1633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0390
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
14:058,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0493
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
14:05421,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,53
|Açılış
|: 421,68
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler14:05
|IDEAS
|19,69
|20.252.628
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.321.821
|% 10,00
|
|TACTR
|31,74
|4.182.597
|% 9,98
|
|KAPLM
|28,90
|16.627.703
|% -8,25
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|DZGYO
|5,74
|63.654.400
|% -5,12
|
|TBORG
|23,40
|1.755.027
|% -4,65
|
|GARAN
|9,93
|954.732.411
|% 2,48
|
|KOZAL
|123,50
|878.481.284
|% 1,81
|
|ODAS
|4,15
|733.685.284
|% 3,49
|
|DOHOL
|4,08
|622.355.787
|% -3,32
|
|ISFIN
|4,27
|606.274.521
|% 2,64
|
|TSKB
|1,87
|428.360.238
|% 1,63
|
|ODAS
|4,15
|733.685.284
|% 3,49
|
|DOHOL
|4,08
|622.355.787
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,47
|363.705.330
|% 0,41
|
|ISFIN
|4,27
|606.274.521
|% 2,64
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1604
|7,1633
|% -0,54
|
|Euro
|8,6117
|8,6182
|% -0,57
|
|Sterlin
|9,7257
|9,7744
|% -0,85
|
|Frank
|7,9213
|7,9690
|% -0,84
|
|Riyal
|1,9008
|1,9103
|% -0,70
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-0,44
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|-9,00
|
|Tam
|2.789
|2.859
|-7,99
|
|Yarım
|1.348
|1.383
|-3,87
|
|Çeyrek
|676
|692
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|57,94
|57,94
|0,14
|