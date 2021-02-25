***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraki "Fer Yapı" Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. Almanya Hamburg şehrinde IVG mbh'ye ait 258.269 m2 araziyi geliştirmek amacıyla 6.500.000 Euro + Vergiler bedelle satın alma konusunda anlaşmış ve 25.02.2021 (bugün) tarihinde satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913117BIST