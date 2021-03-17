***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 16:21
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.03.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. İştirakimiz Fer Yapı A.Ş 17.03.2021 tarih ve 05 sayılı yönetim kurul kararı ile sermayesini, 150.000.000,00 TL artırmaya ve rüçhan haklarının Şirketimiz lehine kısıtlanmasına karar vermiştir.
Bu çerçevede Diğer ortakların kısıtlanan rüçhan haklarının, beher 120 TL.'den toplamda 150.000.000 TL ödenmek suretiyle nakten ve primli olarak kullanılmasına ve böylece Şirketimiz'in İştirak sermayesindeki payının % 53.84 oranına ulaşmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918786
BIST
16:271.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:277,5046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:278,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:27418,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,19
|Açılış
|: 418,09
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:25
|EUHOL
|3,63
|20.932.966
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.761.646
|% 10,00
|
|LUKSK
|68,25
|20.219.418
|% 9,99
|
|TRILC
|23,56
|159.972.636
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.272.719
|% 9,98
|
|DAGI
|2,90
|37.149.586
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,46
|11.218.631
|% -6,08
|
|DAGHL
|15,32
|1.934.042
|% -5,08
|
|SISE
|7,99
|1.590.557.009
|% 2,30
|
|GARAN
|8,78
|1.145.788.079
|% -0,90
|
|THYAO
|14,65
|1.057.943.821
|% -0,61
|
|KARSN
|4,45
|840.435.986
|% 4,22
|
|KCHOL
|24,22
|806.455.001
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,21
|463.675.764
|% -1,78
|
|SISE
|7,99
|1.590.557.009
|% 2,30
|
|KARSN
|4,45
|840.435.986
|% 4,22
|
|YKBNK
|2,70
|405.854.939
|% -0,37
|
|GSRAY
|4,42
|619.505.609
|% 6,76
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5039
|7,5087
|% 0,31
|
|Euro
|8,9420
|8,9467
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,4114
|10,4636
|% 0,38
|
|Frank
|8,0639
|8,1125
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9964
|2,0064
|% 0,29
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,10
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.767
|2.837
|-3,36
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-1,62
|
|Çeyrek
|671
|686
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,68
|