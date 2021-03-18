***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 16:30
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz A grubu pay sahipleri Erdal Kılıç sahip oldugu, 4.325.000 adet DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A Grubu İmtiyazlı pay'ın, 590.000 adetini ve Veysi Kaynak sahip olduğu 1.900.000 adet DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A Grubu İmtiyazlı pay'ın, 655.000 adetini Ramadan KUMOVA'ya devretmislerdir. Bu çerçevede şirketimiz A Grubu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur Erdal KILIÇ 3.735.000 (%60) Veysi KAYNAK 1.245.000 (%20) Ramadan KUMOVA 1.245.000 (%20) Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919022
BIST
17:031.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,84
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
17:037,3760
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -0,1194
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
17:038,8038
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -0,1864
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
17:03408,73
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -11,82
|Açılış
|: 408,73
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler17:03
|PAMEL
|31,02
|7.201.565
|% 10,00
|
|TRILC
|25,90
|10.576.731
|% 9,93
|
|KONTR
|90,95
|123.802.020
|% 7,25
|
|INVEO
|146,80
|31.449.829
|% 7,15
|
|ESEN
|42,22
|308.151.358
|% 5,39
|
|ISKPL
|38,34
|39.547.982
|% -2,54
|
|TRILC
|25,90
|10.576.731
|% 9,93
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-20,46
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,49
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.789
|-29,00
|
|Tam
|2.708
|2.779
|-55,58
|
|Yarım
|1.309
|1.344
|-26,89
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,45
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,16
|-0,18
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|-1,58
|
Seans Raporu
17:03
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-
17:18DAGI
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 826, 609 adet işlem
-
17:17THYAO
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 14.06 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 498, 004 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PGSUS, TAVHL
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, ISCTR, YKBNK
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 57 artarak (% 0.41 ) 1, 359