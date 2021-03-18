***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz A grubu pay sahipleri Erdal Kılıç sahip oldugu, 4.325.000 adet DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A Grubu İmtiyazlı pay'ın, 590.000 adetini ve Veysi Kaynak sahip olduğu 1.900.000 adet DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A Grubu İmtiyazlı pay'ın, 655.000 adetini Ramadan KUMOVA'ya devretmislerdir. Bu çerçevede şirketimiz A Grubu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur Erdal KILIÇ 3.735.000 (%60) Veysi KAYNAK 1.245.000 (%20) Ramadan KUMOVA 1.245.000 (%20) Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919022BIST