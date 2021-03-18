Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2021 16:30



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz A grubu pay sahipleri Erdal Kılıç sahip oldugu, 4.325.000 adet DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A Grubu İmtiyazlı pay'ın, 590.000 adetini ve Veysi Kaynak sahip olduğu 1.900.000 adet DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A Grubu İmtiyazlı pay'ın, 655.000 adetini Ramadan KUMOVA'ya devretmislerdir. Bu çerçevede şirketimiz A Grubu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur   Erdal KILIÇ 3.735.000 (%60) Veysi KAYNAK 1.245.000 (%20) Ramadan KUMOVA 1.245.000 (%20) Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919022


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:031.558
Değişim :  -0,25% |  -3,84
Açılış :  1.568  
Önceki Kapanış :  1.562  
En Yüksek
1.575 En Düşük
1.557
BIST En Aktif Hisseler17:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAMEL 31,02 7.201.565 % 10,00  
TRILC 25,90 10.576.731 % 9,93  
KONTR 90,95 123.802.020 % 7,25  
INVEO 146,80 31.449.829 % 7,15  
ESEN 42,22 308.151.358 % 5,39  
daha fazla
17:03 Alış Satış %  
Dolar 7,3726 7,3760 % -1,59  
Euro 8,7960 8,8038 % -2,07  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
daha fazla
17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.725 -20,46  
Altın Gr. 408 408 -12,49  
Cumhuriyet 2.737 2.789 -29,00  
Tam 2.708 2.779 -55,58  
Yarım 1.309 1.344 -26,89  
Çeyrek 657 672 -13,45  
Gümüş.Ons 26,05 26,08 -0,24  
Gümüş Gr. 6,16 6,16 -0,18  
B. Petrol 66,42 66,42 -1,58  
Seans Raporu 17:03
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru