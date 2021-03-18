***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 16:47
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.03.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1- Erdal Kılıç'a ait, DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 4.325.000 adet A Grubu İmtiyazlı pay'ın, 590.000 adeti ile Veysi Kaynak ‘a ait 1.900.000 adet A Grubu İmtiyazlı pay'ın, 655.000 adeti olmak üzere toplam 1.245.000 adet payın Ramadan KUMOVA‘ya satış ve devrinin onaylanmasına, 2- Bu çerçevede A Grubu imtiyazlı payların dağılımının Erdal KILIÇ 3.735.000 (%60) Veysi KAYNAK 1.245.000 (%20) Ramadan KUMOVA 1.245.000 (%20) olarak onaylanmasına, 3- Sn. Bülent GÜVEN'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulune, 4- Bülent Güven'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Gürsel mahallesi İmrahor Cad.n29/202 Kağıthane/İSTANBUL'da ikamet eden, Sn. Ramadan KUMOVA'nın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nin 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919030
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|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|7.201.565
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|
|ERBOS
|68,85
|81.230.003
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.794.692
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|53.245.132
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.995.765
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.925.804
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,12
|3.162.673.268
|% 4,23
|
|FROTO
|215,10
|2.400.948.103
|% -6,15
|
|THYAO
|14,06
|1.043.176.498
|% -3,37
|
|ODAS
|3,93
|894.767.120
|% 5,36
|
|KRDMD
|7,55
|880.647.975
|% -0,79
|
|GARAN
|9,12
|3.162.673.268
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|
|YKBNK
|2,76
|736.348.436
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,15
|560.251.849
|% -1,38
|
|ODAS
|3,93
|894.767.120
|% 5,36
|
|TSKB
|1,71
|270.537.133
|% 1,18
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3707
|7,3753
|% -1,60
|
|Euro
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|8,8056
|% -2,05
|
|Sterlin
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|10,2618
|% -2,14
|
|Frank
|7,8935
|7,9411
|% -2,43
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% -1,69
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-20,92
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,17
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.789
|-29,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-55,46
|
|Yarım
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|1.344
|-26,83
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,42
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,19
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|66,31
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