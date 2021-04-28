***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraki Toma Finance Ltd.Şirketi ile Şirketimiz arasında 27.04.2021 tarihinde imzalanan Temlik Sözleşmesi kapsamında , Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş nin Cevdet Taşçeken'e satışından kaynaklanan bakiye 52.251.100 TL. alacağın tahsili için Şirketimizce 27.04.2021 tarihinde İstanbul 32. İcra Müdürlüğü'nün 2021/11880 E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931781BIST