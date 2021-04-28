***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 16:23
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraki Toma Finance Ltd.Şirketi ile Şirketimiz arasında 27.04.2021 tarihinde imzalanan Temlik Sözleşmesi kapsamında , Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş nin Cevdet Taşçeken'e satışından kaynaklanan bakiye 52.251.100 TL. alacağın tahsili için Şirketimizce 27.04.2021 tarihinde İstanbul 32. İcra Müdürlüğü'nün 2021/11880 E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931781
BIST
16:101.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,94
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.383
16:108,1956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:109,8995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0336
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:10466,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,46
|Açılış
|: 466,38
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:08
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.758.860
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.715.218
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.668.201
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.030.735
|% -9,78
|
|ERSU
|4,27
|3.398.383
|% -8,17
|
|PENGD
|3,60
|48.894.329
|% -8,16
|
|EREGL
|19,36
|719.094.038
|% -0,46
|
|KRDMD
|7,20
|572.040.891
|% 1,27
|
|GARAN
|7,12
|562.058.289
|% 0,00
|
|PETKM
|6,46
|510.288.887
|% -0,92
|
|THYAO
|11,98
|470.447.498
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,08
|272.284.315
|% 0,00
|
|GWIND
|4,90
|432.852.612
|% -6,67
|
|KRDMD
|7,20
|572.040.891
|% 1,27
|
|GARAN
|7,12
|562.058.289
|% 0,00
|
|PETKM
|6,46
|510.288.887
|% -0,92
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1940
|8,1962
|% -0,11
|
|Euro
|9,8968
|9,9040
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,3301
|11,3870
|% -0,49
|
|Frank
|8,9200
|8,9737
|% -0,34
|
|Riyal
|2,1780
|2,1890
|% -0,23
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,48
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|0,55
|