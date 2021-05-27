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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.05.2021 13:19



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

"Şirketimiz iştiraki Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.' nin sahibi olduğu Premier Kampus'ün bir bölümünün otel olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak Franchise anlaşması yapılması amacıyla, Radisson Hospitality Belgium SRL/BV ile Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. arasında Niyet mektubu imzalanmıştır." Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938368


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Tam 3.386 3.472 -15,81  
Yarım 1.637 1.679 -7,65  
Çeyrek 821 840 -3,83  
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