***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz iştiraki Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.' nin sahibi olduğu Premier Kampus'ün bir bölümünün otel olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak Franchise anlaşması yapılması amacıyla, Radisson Hospitality Belgium SRL/BV ile Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. arasında Niyet mektubu imzalanmıştır." Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938368BIST