***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2021 13:19
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimiz iştiraki Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.' nin sahibi olduğu Premier Kampus'ün bir bölümünün otel olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak Franchise anlaşması yapılması amacıyla, Radisson Hospitality Belgium SRL/BV ile Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. arasında Niyet mektubu imzalanmıştır." Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938368
BIST
14:351.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,10
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.420
14:358,4432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0127
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
14:3510,3193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0036
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
14:35514,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,61
|Açılış
|: 514,11
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
513,71
BIST En Aktif Hisseler14:33
|YAYLA
|3,19
|24.133.245
|% 10,00
|
|KAPLM
|22,32
|4.454.975
|% 9,95
|
|TUCLK
|10,72
|64.214.238
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.135.648
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|28.694.113
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|28.866.469
|% -9,88
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|ISGSY
|12,93
|41.919.800
|% -5,21
|
|THYAO
|13,41
|1.040.933.802
|% 2,76
|
|GARAN
|8,10
|538.678.682
|% -0,37
|
|CANTE
|8,20
|441.571.563
|% -1,44
|
|TRILC
|48,44
|355.548.205
|% 0,71
|
|TUPRS
|98,90
|336.694.931
|% -0,30
|
|YKBNK
|2,17
|300.140.701
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|191.437.857
|% -0,53
|
|THYAO
|13,41
|1.040.933.802
|% 2,76
|
|GARAN
|8,10
|538.678.682
|% -0,37
|
|GWIND
|4,27
|256.622.308
|% 4,40
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4412
|8,4431
|% -0,15
|
|Euro
|10,3108
|10,3168
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9334
|11,9933
|% 0,24
|
|Frank
|9,3663
|9,4227
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2445
|2,2558
|% -0,15
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|3.405
|3.456
|-14,00
|
|Tam
|3.386
|3.472
|-15,81
|
|Yarım
|1.637
|1.679
|-7,65
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,83
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:44FENER
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 31.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 352, 109 adet işlem
-
14:43TDGYO
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 020, 271 adet işlem
-
14:42FENER
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 31.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 332, 515 adet işlem
-
14:41XU100
Endeks 1, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 7, 631.00 milyon TL de
-
14:41DESA
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 334 adet işlem