***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. ile D Vizyon Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd. arasında Çin ve Uzak Doğu pazarına yönelik Gayrimenkul satış ve pazarlama faaliyetleri konusunda, 5.399.579 USD'lik işbirliği ve garantili satış sözleşmesi imzalanmıştır.Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945738BIST