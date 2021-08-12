***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2021 10:51
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %75 pay sahibi olduğu Metrobil Teknoloji A.Ş. ile Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında İstanbul Fiber Optik Kablo Şehir İçi Güzergah Tesisi projesi kapsamında 6.145.500,-TL. tutarında yüklenim sözleşmesi imzalamıştır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957527
BIST
12:061.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 17,45
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
12:068,5768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0481
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5502
12:0610,0917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0466
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0648
12:06484,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,67
|Açılış
|: 484,08
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,75
BIST En Aktif Hisseler12:04
|MARKA
|5,56
|3.126.649
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.247.094
|% 9,86
|
|DOBUR
|19,58
|2.878.494
|% 9,81
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,27
|29.899.843
|% -9,92
|
|IDEAS
|48,50
|2.314.974
|% -8,49
|
|EDATA
|14,48
|11.934.460
|% -8,06
|
|FADE
|8,92
|62.750.578
|% -7,28
|
|SELGD
|6,42
|27.252.394
|% -5,31
|
|TUPRS
|98,25
|624.315.207
|% 1,81
|
|GARAN
|9,11
|452.860.241
|% 1,79
|
|KRDMD
|8,00
|424.563.288
|% 1,52
|
|EREGL
|19,46
|357.348.864
|% 2,05
|
|PETKM
|5,94
|308.952.996
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,46
|172.957.798
|% 1,65
|
|KRDMD
|8,00
|424.563.288
|% 1,52
|
|PETKM
|5,94
|308.952.996
|% 2,95
|
|GARAN
|9,11
|452.860.241
|% 1,79
|
|DAGI
|4,51
|163.550.553
|% -4,25
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5747
|8,5787
|% -0,54
|
|Euro
|10,0805
|10,0909
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,8381
|11,8974
|% -0,71
|
|Frank
|9,2563
|9,3121
|% -0,66
|
|Riyal
|2,2767
|2,2882
|% -0,70
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,07
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.265
|-6,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,49
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,63
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|0,15
|