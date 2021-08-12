***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %75 pay sahibi olduğu Metrobil Teknoloji A.Ş. ile Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında İstanbul Fiber Optik Kablo Şehir İçi Güzergah Tesisi projesi kapsamında 6.145.500,-TL. tutarında yüklenim sözleşmesi imzalamıştır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957527BIST