***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun, 19.08.2021 (Bugün) Tarihli Toplantısında, 1-Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %25 payının satın alınmasına, 2-Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de diğer ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımına Şirketimizin katılmasına ve bu suretle ortaklık payının %50 ye çıkartılmasına,3-Satın alma ile ilgili çalışmalara başlanmasına,karar verilmiştir.Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959248BIST