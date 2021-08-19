***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2021 15:38
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun, 19.08.2021 (Bugün) Tarihli Toplantısında, 1-Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %25 payının satın alınmasına, 2-Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de diğer ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımına Şirketimizin katılmasına ve bu suretle ortaklık payının %50 ye çıkartılmasına,
3-Satın alma ile ilgili çalışmalara başlanmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959248
BIST
16:531.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,30
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.443
En Düşük
1.434
16:538,5284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0804
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:539,9927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0778
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:53488,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,99
|Açılış
|: 488,65
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:53
|DMSAS
|8,04
|114.412.874
|% 17,03
|
|PENTA
|90,35
|16.085.415
|% 16,88
|
|DOBUR
|23,28
|2.692.759
|% 14,23
|
|KTSKR
|52,35
|92.619.485
|% 12,24
|
|ESCAR
|20,24
|92.155.804
|% 10,78
|
|BRYAT
|382,80
|107.076.340
|% -7,87
|
|VAKKO
|10,55
|37.925.017
|% -7,37
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ALKIM
|15,57
|114.480.053
|% -6,65
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,31
|776.276.302
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,68
|614.344.856
|% -4,48
|
|SISE
|8,70
|507.780.706
|% 0,93
|
|THYAO
|12,26
|495.491.370
|% 0,08
|
|EREGL
|18,53
|488.768.392
|% -2,73
|
|EKGYO
|1,86
|372.431.795
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|149.940.797
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,56
|247.055.787
|% -1,16
|
|GARAN
|9,31
|776.276.302
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,68
|614.344.856
|% -4,48
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5260
|8,5284
|% 0,95
|
|Euro
|9,9842
|9,9927
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,6119
|11,6702
|% 0,21
|
|Frank
|9,2410
|9,2967
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2634
|2,2748
|% 0,77
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,00
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|7,61
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|3,68
|
|Çeyrek
|782
|800
|1,84
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|-1,53
|