***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 17.03.2021 tarih 2021/04 nolu yönetim kurulu kararımızda yer alan, istirakimiz "FER YAPI"Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'nin sermaye arttırımına katılmış ve Sermaye arttırımı tamamlanarak 30.09.2021 tarih 10420 sayı ile İstanbul Ticaret sicil müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Şirketimizin "FER YAPI"Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. deki payı %53.84'e yükselmiştir. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965976BIST