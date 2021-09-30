***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 20:12
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 17.03.2021 tarih 2021/04 nolu yönetim kurulu kararımızda yer alan, istirakimiz "FER YAPI"Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'nin sermaye arttırımına katılmış ve Sermaye arttırımı tamamlanarak 30.09.2021 tarih 10420 sayı ile İstanbul Ticaret sicil müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Şirketimizin "FER YAPI"Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. deki payı %53.84'e yükselmiştir. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965976
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
18:0510,3161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0396
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
18:05502,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 7,77
|Açılış
|: 502,59
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
504,08
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8921
|8,8983
|% -0,21
|
|Euro
|10,3037
|10,3161
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,9590
|12,0190
|% 0,24
|
|Frank
|9,5017
|9,5590
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3671
|2,3790
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|28,98
|
|Altın Gr.
|502
|503
|7,77
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,11
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,13
|
|B. Petrol
|78,28
|78,28
|0,19
|