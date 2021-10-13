***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2021 10:39
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Metrobil Teknoloji A.Ş. ile Turkcell Superonline A.Ş. arasında, Ordu şehir içi F/O güzergah tesisi projesi kapsamında Fiberoptik altyapı oluşturulması konusunda 2.587.000,00 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970108
BIST
14:451.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,74
|Açılış
|: 1.421
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|Önceki Kapanış
|: 1.417
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1.432
En Düşük
1.421
14:459,0671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0320
|Açılış
|: 9,0500
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|Önceki Kapanış
|: 9,0150
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9,0671
En Düşük
9,0017
14:4510,4905
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|: 511,38
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516,53
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler14:45
|KTSKR
|33,58
|25.649.754
|% 8,88
|
|TTRAK
|169,00
|77.363.223
|% 7,23
|
|AGESA
|22,10
|14.524.351
|% 6,56
|
|OZBAL
|18,18
|75.741.308
|% 6,01
|
|SELVA
|8,50
|14.256.348
|% 5,99
|
|AKFGY
|6,11
|54.147.518
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|ALBRK
|1,64
|91.322.364
|% -8,38
|
|EKIZ
|6,25
|724.934
|% -6,30
|
|OYLUM
|7,41
|4.999.544
|% -5,96
|
|EKGYO
|1,84
|364.933.420
|% 0,55
|
|YEOTK
|78,45
|187.601.553
|% 1,95
|
|GESAN
|23,86
|185.593.690
|% 0,42
|
|KOZAL
|101,20
|166.613.752
|% -0,69
|
|HALKB
|4,42
|122.842.290
|% 0,23
|
|EKGYO
|1,84
|364.933.420
|% 0,55
|
|ALBRK
|1,64
|91.322.364
|% -8,38
|
|ODAS
|1,48
|58.830.796
|% -0,67
|
|VAKBN
|3,36
|110.522.121
|% 0,60
|
|HALKB
|4,42
|122.842.290
|% 0,23
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0613
|9,0671
|% 0,35
|
|Euro
|10,4867
|10,4905
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,2992
|12,3609
|% 0,48
|
|Frank
|9,7281
|9,7867
|% 0,62
|
|Riyal
|2,4078
|2,4198
|% 0,25
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.774
|1.774
|13,86
|
|Altın Gr.
|516
|516
|5,09
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.468
|21,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|23,90
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|11,56
|
|Çeyrek
|825
|843
|5,78
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,10
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|-0,86
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