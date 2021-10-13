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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2021 10:39



***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

    İştirakimiz Metrobil Teknoloji A.Ş. ile Turkcell Superonline A.Ş. arasında, Ordu şehir içi F/O güzergah tesisi projesi kapsamında Fiberoptik altyapı oluşturulması konusunda 2.587.000,00 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970108


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KTSKR 33,58 25.649.754 % 8,88  
TTRAK 169,00 77.363.223 % 7,23  
AGESA 22,10 14.524.351 % 6,56  
OZBAL 18,18 75.741.308 % 6,01  
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Altın Gr. 516 516 5,09  
Cumhuriyet 3.417 3.468 21,00  
Tam 3.402 3.487 23,90  
Yarım 1.644 1.687 11,56  
Çeyrek 825 843 5,78  
Gümüş.Ons 22,89 22,92 0,34  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,10  
B. Petrol 82,56 82,56 -0,86  
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