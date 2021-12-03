***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2021 13:49
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Metrobil Teknoloji A.Ş. Yürütülen Telekom altyapı calışmalarının genişletilmesi amacıyla, 02.12.2021 tarihli yönetim Kurulu kararıyla Azerbaycan'da bağlı ortaklık kurulmasına karar vermiştir, şirket kuruluş calışmalarına başlanmıştır.
Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980850
BIST
15:181.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 32,05
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:1813,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0777
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:1815,5546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0458
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:18783,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,41
|Açılış
|: 783,51
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:16
|MAKTK
|3,74
|43.686.436
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.757.784
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|182.351.411
|% -9,92
|
|THYAO
|18,76
|2.617.822.380
|% 2,79
|
|GARAN
|11,75
|1.192.635.428
|% 0,86
|
|KRDMD
|9,41
|1.150.518.086
|% 0,64
|
|KOZAL
|134,90
|963.380.742
|% 4,65
|
|SISE
|13,36
|940.725.533
|% 0,30
|
|TSKB
|1,60
|451.345.113
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,20
|225.071.317
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,46
|602.335.192
|% 1,76
|
|THYAO
|18,76
|2.617.822.380
|% 2,79
|
|ODAS
|1,60
|213.746.478
|% 3,90
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7247
|13,7291
|% 0,48
|
|Euro
|15,5139
|15,5766
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,2098
|18,3012
|% 0,28
|
|Frank
|14,9232
|15,0131
|% 0,72
|
|Riyal
|3,6608
|3,6792
|% 0,59
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|4,62
|
|Altın Gr.
|785
|785
|6,39
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.156
|5.290
|107,61
|
|Yarım
|2.492
|2.559
|52,05
|
|Çeyrek
|1.250
|1.280
|26,03
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,63
|71,63
|1,96
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 31 artarak (% 1.65 ) 2, 053
-
15:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAKTK, PKENT
-
15:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, KRDMD
-
15:32XU100
Endeks 1, 912 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 21, 136.00 milyon TL de
-
15:32EGEPO
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 156, 410 adet işlem