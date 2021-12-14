***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Metrobil Teknoloji A.Ş. Yürütülen Telecom altyapı calışmalarının genişletilmesi amacıyla 02.12.2021 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı kapsamında Azerbaycan'da kuruluş çalışmalarına başlanan bağlı ortaklık kuruluş işlemleri tamamlanarak metrobil AZ adıyla faaliyetlerine başlamıştır.Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983127BIST