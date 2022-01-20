***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17/01/2022 tarihinde icra ettiği Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine , Mehmet TANYAŞ, Mehmet HORASAN, Cenk MERİÇ, Ramadan KUMOVA ve Erdal KILIÇ seçilmişlerdir.Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında,Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Erdal KILIÇYönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Sn. Ramadan KUMOVAYönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn.Mehmet TANYAŞ, Sn. Mehmet HORASAN ve Sn.Cenk MERİÇ seçilmiş olup, işbu kararın tescil ve ilan edilmesi,oybirliği ile kabul edilmiştir.Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995526BIST