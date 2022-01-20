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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.01.2022 20:58
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin  17/01/2022 tarihinde icra ettiği Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine  , Mehmet TANYAŞ, Mehmet HORASAN, Cenk MERİÇ, Ramadan KUMOVA ve Erdal KILIÇ  seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında,
Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Erdal KILIÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Sn. Ramadan KUMOVA 
Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn.Mehmet TANYAŞ, Sn. Mehmet HORASAN ve Sn.Cenk MERİÇ seçilmiş olup, işbu kararın tescil ve ilan edilmesi,
oybirliği ile kabul edilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995526


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