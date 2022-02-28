***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz A grubu pay sahibi Sn.Veysi KAYNAK sahip olduğu, 7.470.000 adet DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A Grubu İmtiyazlı payını, Sn.Ramadan KUMOVA'ya devretmiştir.Bu devirle Ramadan KUMOVA Şirketimiz A Grubu payların %4,98 'ine ve oy haklarının %27,23 sahiptir.Bu çerçevede şirketimiz A Grubu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur Erdal KILIÇ 22.410.000 (%7,47) Ramadan KUMOVA 14.940.000 (%4,98)Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005229BIST