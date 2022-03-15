***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Entaksi Mobil uygulama Lisans sahibi, İstanbul Ticaret Siciline 4455-5 no. ile kayıtlı Otomotist Kent Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesinin % 50'sinden az olmamak üzere iştirak edinilmesine ve Otomotist Kent Teknolojileri A.Ş' nin şirket değerleme çalışmalarının başlatılması ile ilgili olarak 27.11.2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı neticesinde yapılan çalışmalardan sonuç alınamadığından, iştirak edinilmesi kararından vazgeçilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010698BIST