***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMetrobil Teknoloji A.Ş. ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında, 5.Ana Bölgedeki (İstanbul Anadolu-2, İzmir-1, Manisa, Edirne) Hizmet Alımı Sözleşmesi imzalanmıştır. *İşin* yalnızca işçilik *tutarı* 87.500.000,00 TL(Seksenyedimilyonbeşyüzbin.Türk Lirası)'dır. *Sözleşmenin süresi,* 16.04.2022 tarihinden itibaren 35 (otuzbeş) aydır.*İşin konusu,* Kablo TV ve interaktif iletişim şebekelerinin surveyinin yapılması, projelendirilmesi, şebekenin kurulumu, ölçümü ve bakımlarının yapılması, hasar ve arızaların giderilmesi, şebekenin deplase edilmesi, şebekenin yenilenmesi ve değiştirilmesi ile bu şebeke üzerinden verilen servislerin kurulumunun, naklinin, iptalinin ve diğer işlemlerle birlikte Türksat'ın talebi halinde pazarlama faaliyetlerinin yapılması işidir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020725BIST