***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 17:27
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Metrobil Teknoloji A.Ş. ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında, 5.Ana Bölgedeki (İstanbul Anadolu-2, İzmir-1, Manisa, Edirne) Hizmet Alımı Sözleşmesi imzalanmıştır. *İşin* yalnızca işçilik *tutarı* 87.500.000,00 TL(Seksenyedimilyonbeşyüzbin.Türk Lirası)'dır. *Sözleşmenin süresi,* 16.04.2022 tarihinden itibaren 35 (otuzbeş) aydır.*İşin konusu,* Kablo TV ve interaktif iletişim şebekelerinin surveyinin yapılması, projelendirilmesi, şebekenin kurulumu, ölçümü ve bakımlarının yapılması, hasar ve arızaların giderilmesi, şebekenin deplase edilmesi, şebekenin yenilenmesi ve değiştirilmesi ile bu şebeke üzerinden verilen servislerin kurulumunun, naklinin, iptalinin ve diğer işlemlerle birlikte Türksat'ın talebi halinde pazarlama faaliyetlerinin yapılması işidir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020725
BIST
18:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,98
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
18:0514,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0196
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
18:0515,8042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1097
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
18:05922,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,40
|Açılış
|: 922,88
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|89,10
|68.899.928
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|ESCAR
|34,00
|95.536.222
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.499.048
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|9.566.201
|% -9,95
|
|ISKUR
|1.050.000,00
|2.100.494
|% -9,61
|
|KENT
|195,00
|2.457.808
|% -9,13
|
|GZNMI
|31,34
|15.847.950
|% -8,90
|
|YYAPI
|1,09
|34.474.558
|% -8,40
|
|THYAO
|37,36
|5.018.563.505
|% 1,03
|
|GARAN
|13,70
|3.256.889.182
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,24
|2.151.318.653
|% 2,78
|
|SISE
|17,35
|1.909.043.869
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|848.865.560
|% 9,47
|
|ODAS
|2,31
|875.580.487
|% 1,32
|
|YKBNK
|5,14
|1.716.039.805
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,85
|1.077.532.418
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6065
|14,6138
|% 0,13
|
|Euro
|15,7919
|15,8042
|% -0,69
|
|Sterlin
|19,0119
|19,1072
|% -0,38
|
|Frank
|15,4507
|15,5437
|% -0,63
|
|Riyal
|3,8844
|3,9039
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|-12,75
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,37
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,16
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
-
17:58PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 080 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
-
17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
-
17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem